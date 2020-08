Biasin: “Conte-Inter, ecco cosa filtra dalla società. Vidal e Kolarov? Sue richieste. Su Tonali…”

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero e noto tifoso nerazzurro, è intervenuto sulle frequenze di Radio 24 durante il programma Tutti Convocati per fare il punto sui principali temi di mercato, ma non solo, che tengono banco in casa Inter.

A partire dai possibili colpi Vidal e Kolarov: “Credo sia tutta una conseguenza dell’incrontro con Conte. Chiarita l’impossibilità di un mercato molto costoso, il tecnico ha tirato fuori le sue preferenze”.

Su Tonali: “L’Inter non smette di comprare giovani e per esempio, con Tonali ha un patto. A questo punto bisognerà vedere se il ragazzo avrà la pazienza di aspettare i nerazzurri che prima hanno la necessità di cedere”.

Eriksen al centro del progetto: “Se l’Inter lo cedesse per me sarebbe una grande sconfitta. Si continua a parlare della necessità di avere giocatori di livello europeo, cederne uno già in casa sarebbe un autogol”.

La verità su Conte: “Bisogna augurarsi che l’incontro dell’altro giorno sia stato fatto nell’ottica della pace e non del dover andare insieme perché c’è un contratto. Dalla società, però, fanno filtrare che tutto è stato chiarito”.

