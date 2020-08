Mercato – Biasin: “Inter, strategia chiara. Tocca prima vendere chi è fuori per Conte. Poi…”

Nell’incontro che si è tenuto martedì con Conte, la dirigenza dell’Inter ha specificato al tecnico nerazzurro che il mercato dovrà essere autofinanziato con cessioni importanti prima di poter ambire a nuovi colpi importanti.

Marotta dunque sarebbe al lavoro per trovare una nuova sistemazione a tutti quei giocatori considerati ai margini del progetto tecnico nerazzurro. Un concetto ribadito anche dal giornalista Fabrizio Biasin su Twitter: “La priorità dell’Inter in questo momento sono le cessioni. Questo non significa che non arriveranno questo e quel giocatore, significa che prima tocca vendere qualcuno tra quelli che Conte ritiene fuori dal progetto”.

>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<