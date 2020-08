CM.com – Tutti pazzi per Bonazzoli! L’Inter ci ripensa, il Toro fa sul serio: la contromossa della Sampdoria

Nel finale di Serie A si sono accesi i riflettori su Federico Bonazzoli, attaccante della Sampdoria e prodotto della cantera dell’Inter. Dopo l’exploit che ha trascinato la squadra blucerchiata alla salvezza, il suo nome è stato accostato sul mercato a diverse squadre.

Tra queste anche l’Inter che starebbe pensando a lui per le liste Champions. Come riportato da Calciomercato.com, la dirigenza nerazzurra sta pensando a Bonazzoli che è finito però nel mirino anche di Fiorentina e Torino. Soprattutto Cairo potrebbe mettere sul piatto una cifra vicina ai 10 milioni per assicurarsi il giocatore.

Ma non sarà facile portarlo via da Genova. La Sampdoria infatti ha avviato da tempo le negoziazioni per un suo eventuale rinnovo. Ferrero sembra intenzionato a fare uno sforzo per blindarlo.

