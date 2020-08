Rebus Conte, l’Inter congela il rinnovo di Borja Valero: Marotta prende tempo

L’incertezza del futuro di Conte ha anche paralizzato un po’ il calciomercato dell’Inter. In attesa di capire infatti quale sarà il destino della panchina nerazzurra, è chiaro che tutti i discorsi sono rimandati a fine stagione.

Tra questi c’è anche il capitolo Borja Valero. Al momento la pratica rinnovo è congelata: come riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista spagnolo si è guadagnato la fiducia e la conferma del tecnico salentino che lo ha utilizzato tanto nella seconda parte di stagione.

Anche in caso di addio di Conte, l’ex Fiorentina potrebbe rimanere ma al momento in viale della Liberazione aspettano di capire come andrà a finire con Conte prima di prendere una scelta definitiva.

