Pessina (GdS): “Brozovic via per Kanté, al momento zero offerte. Vidal in arrivo, su Vecino…”

Luca Pessina, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva per fare il punto sulle principali trattative del calciomercato dell’Inter.

Ecco le sue parole: “Per adesso l’unico volto nuovo nel ritiro è Hakimi. Vidal? Ci sono delle pendenze con il Barcellona, il suo contratto scade a giugno 2021 ma l’accordo con l’Inter sembra essere arrivato. Kanté? E’ il sogno di Conte, Lautaro dubito vada al Barcellona. E’ un mercato dove non è facile piazzare i big, l’Inter vorrebbe trovare le giuste soluzioni per i calciatori in esubero. Penso andremo per le lunghe”.

Chi va via: “Brozovic non è incedibile soprattutto dovesse arrivare Kanté, ma in questo momento non sono arrivate offerte concrete. Vecino? Ha avuto problemi fisici e un rapporto non semplice con Conte”.

Sui portieri: “Handanovic non è più giovanissimo ma bisognerà aspettare l’anno prossimo per vedere cambiare qualcosa. L’Inter inoltre si fida e crede molto in Radu, avendo fatto scalare Padelli come terzo portiere”.

