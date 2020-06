GdS – Inter-Cavani, pista ancora viva: il Matador prende tempo. La decisione ad agosto

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la pista Cavani in casa Inter resta viva. A differenza di quanto riportato ieri all’estero e da Tuttosport, l’attaccante uruguaiano in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain rimane ancora in orbita nerazzurra.

L’affare resta in stand-by, seppur l’Inter deve guardarsi bene le spalle soprattutto dall’Atletico Madrid. Cavani ha fatto sapere ai nerazzurri e a tutti gli altri club interessati a lui di voler aspettare agosto, e quindi tornare in campo con il Psg in Champions League, prima di prendere una decisione definitiva sul futuro. Ma il suo nome non è ancora da cancellare dalla lista di Marotta.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!