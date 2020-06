Occasione Cavani, il Matador nel mirino di Conte: Marotta esce allo scoperto ma rallenta

Edinson Cavani, attaccante uruguaiano in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain, è uno dei nomi seguiti dalla dirigenza nerazzurra per il reparto offensivo da mettere a disposizione di Conte in vista della prossima stagione.

Sul Matador c’è da registrare però l’interesse di altri top club europei, e non solo, come l’Atletico Madrid del Cholo Simeone. Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato così di Cavani nel corso dell’intervista rilasciata stamani a La Gazzetta dello Sport: “È una delle opportunità, è oggetto di monitoraggio essendo un calciatore in scadenza. Ma non abbiamo approfondito la questione: in questo momento è piuttosto lontano dall’Inter”.

