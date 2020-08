Barella, Kanté e… Vidal: ecco il centrocampo dei sogni di Conte. Muscoli e qualità in mediana

Un mix di muscoli, carisma, dinamismo e aggressività. Sono queste le caratteristiche del nuovo centrocampo dell’Inter nei sogni di Antonio Conte.

Nella testa del tecnico nerazzurro la mediana perfetta sarebbe formata da Barella, Kanté e Vidal. Conte vuole costruire con il mercato un reparto in grado di dominare gli avversari a metà campo e per farlo ha bisogno di un centrocampo pronto a fare la battaglia.

Un reparto a sua immagine e somiglianza. Ma non deve mancare la qualità negli ultimi metri e la grande capacità di inserirsi senza palla per essere decisivi anche in zona gol.

>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<