Chiesa torna di moda: jolly tattico per Conte, sfida a Juve e Manchester United. La Fiorentina fissa il prezzo

L’Ital-Inter di Conte e Marotta resta vigile su Federico Chiesa. Il gioiello della Fiorentina di Commisso resta un obiettivo di mercato ma molto dipenderà dall’esito della telenovela Lautaro-Barcellona.

Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ infatti la dirigenza nerazzurra deve fare i conti con l’eventualità che il Toro lasci Milano e raggiunga Messi al Camp Nou. Al momento resta l’opzione più plausibile, bisognerà così rimpiazzarlo con un sostituto all’altezza e un reparto attaccanti completo da mettere a disposizione di Conte.

Così torna d’attualità anche il nome di Federico Chiesa. Per convincere Commisso servono 70 milioni di euro, ameno questa è la base di partenza della Fiorentina. Un affondo dell’Inter è pensabile solo in caso di addio di Lautaro, ma affinché l’affare vada in porto la dirigenza nerazzurra aspetta che la cifra si abbassi, magari anche con l’inserimento di contropartite, e che non si scateni un’asta con la Juventus, che per Chiesa si è mossa già dall’anno scorso.

Inoltre c’è da registrare anche il forte interesse del Manchester United ma Chiesa vuole rimanere in Italia anche in vista dell’Europeo 2021. Oltre a rispondere perfettamente all’identikit del giovane talento italiano cercato sul mercato da Suning, il talento viola sarebbe per Conte un importante partner di Lukaku ma all’occorrenza anche un calciatore da schierare in fascia, o ancor di più da impiegare in un eventuale cambio di sistema verso il 3-4-3 (o 3-4-2-1) stile Chelsea.

