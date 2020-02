Pedullà: “Chong-Inter, c’è l’insidia Barcellona. Nerazzurri in vantaggio, ma lo United non molla”

L’Inter insiste per Tahith Chong. Il centrocampista classe 1999 in scadenza di contratto con il Manchester United era già stato sondato da Inter e Juventus durante la finestra invernale di calciomercato, in vista di un possibile acquisto a parametro zero per giugno. Come riporta il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà sul suo sito ufficiale, il club nerazzurro ha mantenuto il vantaggio sui bianconeri per il calciatore, e spinge per concludere al più presto l’affare. Sulle tracce del giocatore infatti c’è anche il Barcellona, e il Manchester United non ha ancora perso tutte le speranze di riuscire a far rinnovare il centrocampista olandese. Per accelerare i tempi, l’Inter ha proposto al calciatore un contratto che si aggira attorno ai 2 milioni di euro a stagione.

