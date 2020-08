Conte vuole vincere subito! La lista della spesa sarà corposa: attesa per l’incontro con Zhang

Il futuro della panchina nerazzurra si deciderà a fine stagione nel face to face in programma tra Steven Zhang e Antonio Conte. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza nerazzurra è pronta a tutto pur di accontentare il proprio tecnico sul mercato a patto che ci sia un cambio di rotta nei suoi modi di fare e di pensare.

Allo stesso tempo anche Conte sembra avere le idee chiare. La lista della spesa che presenterà a Steven Zhang sarà molto corposa. L’Inter comprerà anche per vincere subito, mettendo nel motore giocatori abituati a competere per i bersagli più grossi, con dna di livello superiore. Uno come Chris Smalling.

