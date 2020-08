Inter, panchina traballante: nel pomeriggio confronto in dirigenza. E Conte torna a Milano…

Antonio Conte e l’Inter, avanti ancora insieme o addio dopo solo 14 mesi? I tifosi nerazzurri attendono con ansia l’incontro programmato tra le parti nella giornata di domani, salvo anticipi a stasera.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport oggi Conte rientrerà a Milano, mentre nel pomeriggio i dirigenti nerazzurri faranno il punto della situazione. Domani è in programma il face to face con l’allenatore, al quale seguirà un confronto tra lo stesso Conte e gli altri dirigenti.

L’addio del tecnico salentino e il successivo sbarco a Milano di Allegri resta la strada più percorribile al momento ma la partita sembrerebbe essere ancora aperta.

