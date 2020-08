SM – Conte non si arrende: per l’attacco all-in su Dzeko. L’Inter ci riprova

Antonio Conte non si è ancora rassegnato e proverà anche nella prossima finestra di mercato a portare a Milano Edin Dzeko, attaccante e capitano della Roma.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset rimane lui il primo obiettivo dell’Inter per il reparto offensivo. Un’estate fa il suo trasferimento in nerazzurro era praticamente stato apparecchiato ma Marotta non è riuscito a trovare l’intesa definitiva con la Roma.

Poi il rinnovo di contratto con i giallorossi ma Dzeko ora potrebbe lasciare definitivamente la capitale. L’Inter rimane alla finestra, in corsa c’è anche la Juventus.

>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<