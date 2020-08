Emerson Palmieri e Tonali, doppio regalo per Conte: l’Inter pronta a chiudere

Tonali ed Emerson Palmieri, doppio colpo in arrivo per Conte che così sarà accontentato sul mercato in attesa di altri nuovi colpi. Come riprotato da Tuttosport i due giocatori azzurri saranno i primi rinforzi per il tecnico salentino dopo l’incontro che si è tenuto martedì con la dirigenza.

Vicino l’accordo con il Brescia per Tonali, la cifra complessiva dell’affare sarà sui 35 milioni di euro. L’affare è impostato sulla formula del prestito con obbligo di riscatto, non preoccupa l’inserimento del Milan.

Passi in avanti anche con il Chelsea per Emerson dopo l’arrivo a Londra di Chilwell. L’ex Roma ora può lasciare in prestito i Blues.

