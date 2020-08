Esposito, prima il rinnovo poi il prestito: spunta una nuova pretendente in Serie A

Il futuro di Sebastiano Esposito sembra essere scritto. L’attaccante nerazzurro classe 2002 lascerà l’Inter in prestito per una nuova avventura in Serie A: una tappa inevitabile nel percorso di crescita per accumulare esperienza tra i grandi.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, prima però l’Inter lo blinderà con un rinnovo di contratto fino al 2025. Poi verrà scelta la piazza giusta per mettere in mostra tutte le sue qualità, di certo le pretendenti in Serie A non mancano. L’ultima in ordine cronologico è il Bologna.

