L’Inter al lavoro per blindare Esposito: distanza tra le parti ma c’è ottimismo. Contratto fino al 2025

La dirigenza dell’Inter in questi giorni sta lavorando con particolare attenzione anche per chiudere il discorso rinnovo con l’entourage di Sebastiano Esposito. Come riportato da Tuttosport c’è ancora distanza tra le parti ma c’è la volontà di entrambi di trovare un’intesa al più presto.

Il 2 luglio il talento classe 2002 compirà 18 anni e per quella data l’Inter vuole fargli firmare un quinquennale. La volontà di Esposito è quella di legarsi all’Inter, club dove è cresciuto fino ad esordire in Serie A, dopo aver respinto i corteggiamenti di numerose big europee come il Psg.

L’entourage chiede almeno un milione di euro più bonus, l’offerta dell’Inter è leggermente inferiore ma filtra ottimismo tra le parti in vista di una chiusura breve. Poi si deciderà cosa fare in vista della prossima stagione, possibile un prestito in Serie A per garantire un numero importante di presenze.

