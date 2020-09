Inter, mercato stravolto dal coronavirus. Dall’esterno sinistro al vice-Lukaku: come cambia la strategia

L’emergenza coronavirus ha di fatto avuto un impatto importante sui bilanci e le finanze di tutte le squadre di calcio. Nessuno escluso. Anche un colosso come Suning deve fare i conti con la crisi.

Questo ha portato, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ad un cambio di strategia sul mercato che ha già portato alla rinuncia di Tonali e a quella forse di Kumbulla. Possibile che l’Inter decida anche di virare su scelte più oculate e meno costose anche per la fascia sinistra e per il vice Lukaku.

