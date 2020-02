Calciomercato Inter, c’è la fila per Tonali. Ma il Brescia spara alto

Si prospetta un’asta sanguinosa per il gioiellino del Brescia Sandro Tonali la prossima estate. Infatti, sul centrocampista classe 2000 non ci sono solo Milan, Juventus ed Inter, ma c’è anche il Napoli di Aurelio De Laurentiis, che è rimasto stregato dal calciatore. Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino infatti, il patron azzurro Aurelio De Laurentiis ha offerto al club di Cellino 45 milioni per assicurarsi il centrocampista lodigiano, ma la richiesta è stata subito rispedita al mittente. Il presidente del Brescia infatti spara alto, e per lasciar andar via Tonali chiede non meno di 80 milioni di euro. Richiesta altissima per i club italiani, che se non dovesse abbassarsi vorrebbe dire che il calciatore è destinato ad andar via all’estero, probabilmente in direzione Liga o Premier.

