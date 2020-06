Da Handanovic a Cavani, ecco l’Inter 2020/2021 senza Lautaro Martinez: difesa confermata

Marotta e Ausilio sono da tempo al lavoro per costruire l’Inter 2020/2021 da mettere a disposizione di Conte. Il campionato di Serie A è pronto a ripartire ma è chiaro che la dirigenza nerazzurra lavori già in ottica calciomercato in vista della prossima stagione.

Molto dipenderà inevitabilmente dal futuro di Lautaro Martinez. L’attaccante argentino continua a rimanere nel mirino del Barcellona, una sua cessione permetterebbe all’Inter di incassare altri milioni importanti dopo l’addio di Icardi passato definitivamente al Paris Saint Germain. Se il Toro lascerà Milano lo farà però a condizioni favorevoli per la dirigenza nerazzurra, è chiaro che Marotta e Ausilio si sono portati avanti con il lavoro per non rimanere spiazzati da un’eventuale partenza del numero 10.

La Gazzetta dello Sport ha provato così a metter giù una formazione tipo dell’Inter 2020/2021 in caso di partenza di Lautaro Martinez. In porta ci sarà ancora Samir Handanovic che rinnoverà il proprio contratto fino al 2022: davanti al capitano nerazzurro confermatissimi Skriniar, De Vrij e Bastoni con il possibile arrivo in difesa di Kumbulla.

A centrocampo Tonali-Brozovic-Eriksen: il gioiello del Brescia è il primo nome sul taccuino della dirigenza nerazzurra, senza dimenticare che Conte avrebbe a disposizione anche Barella e Sensi. Sulle fasce Candreva e Young ma il tecnico nerazzurro si aspetta un rinforzo importante. In avanti confermatissimo Lukaku, chi al suo fianco? L’Inter potrebbe piazzare il doppio colpo: il jolly Chiesa, schierabile anche da esterno, e il Matador Cavani.

