Handanovic ad un passo dal rinnovo con l’Inter: cena di mercato con l’agente e… Rebic

Il capitano dell’Inter Samir Handanovic a cena con l’attaccante del Milan Ante Rebic. È quanto capitato ieri all’Antica Osteria Cavallini, noto ristorante milanese e ritrovo del calciomercato.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i due hanno incontrato l’agente Fali Ramadani per discutere del futuro nella città milanese. Se l’attaccante croato è in attesa della conferma in rossonero, il portiere sloveno è pronto a formalizzare il rinnovo di contratto con l’Inter.

Handanovic infatti difenderà la porta nerazzurro anche nella prossima stagione, per lui pronto l’accordo fino al 2022.

