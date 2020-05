Icardi, tutte le strade portano a Parigi! Affare da 60 milioni: Inter e Psg verso la fumata bianca

Mancano quattro giorni alla scadenza dei termini per il riscatto di Mauro Icardi: l’attaccante argentino di proprietà dell’Inter è ad un passo dalla conferma del Paris Saint Germain ma servono ancora dei piccoli passi per la fumata bianca.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, entrambi i club sono desiderosi di voler concludere l’affare entro il 31 maggio. I contatti tra Inter e Psg sono continui, si sta cercando uno sconto sui 70 milioni di euro pattuiti la scorsa estate al momento dell’accordo. Non c’è grande distanza, le parti si sono avvicinate: la cifra finale si aggira sui 60 milioni di euro, cifra che il Psg non ha ancora raggiunto se non con l’aiuto di alcuni bonus.

Non manca invece l’intesa tra Icardi e il Psg. L’accordo tra giocatore e club è stato trovato già a settembre, Maurito ha firmato un contratto fino al 2024 che lo porterà nell’ultimo anno a percepire 10 milioni di euro. In caso di riscatto da parte del Psg, scatterebbe anche la clausola anti rientro in Italia, che prevede 15 milioni di euro aggiuntivi all’Inter.

Icardi è felice di rimanere in Francia, così come dimostrato sui social dalla moglie-agente Wanda Nara che non ha perso occasione per apprezzare i commenti di chi le faceva i complimenti per l’operazione in dirittura col Psg. Tutti i segnali portano a Parigi, Icardi regalerebbe all’Inter una plusvalenza praticamente totale da iscrivere nel prossimo bilancio, buona anche per continuare a tenere una posizione rigida nei confronti del Barcellona nella trattativa per l’altra cessione, quella di Lautaro.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!