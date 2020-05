Clausola Italia, firme e cifre: i dettagli dell’affare Icardi. Dalla Francia: “Maurito ha chiesto la 9 di Cavani”

Mauro Icardi è pronto a diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Paris Saint Germain. Come riportato dal sito gianlucadimarzio.com, questa notte sono stati sistemati gli ultimi dettagli, in tempo per la dead-line fissata per la giornata di oggi.

L’ufficialità è attesa ad ore, questa mattina le firme sui contratti. L‘Inter incasserà 50 milioni di euro più 8 di bonus di cui la metà facilmente raggiungibili. Soldi che consentiranno all’Inter di raggiungere un’importante plusvalenza in ottica bilancio.

All’interno dell’affare anche la clausola Italia che obbliga il PSG a pagare 15 milioni in più rispetto al prezzo pattuito nel caso in cui dovesse vendere Icardi in Italia nei prossimi 12 mesi.

Intanto dalla Francia, secondo quanto riportato da footmercato.net, l’argentino avrebbe già chiesto al club parigino la maglia numero 9, attualmente sulle spalle del Matador Cavani, in procinto di lasciare Parigi e proprio nel mirino dell’Inter.

