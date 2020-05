Botta e risposta: Inter e Juventus, il duello per Castrovilli è solo rimandato

La sfida tra Inter e Juventus ormai è totale. Dal campo al mercato, dove tra obiettivi concreti e manovre di disturbo quasi non si contano gli intrecci che vedono protagoniste le due società più attive del panorama calcistico italiano. Notizia di oggi il nuovo tentativo di rilancio bianconero per Tonali, sul quale comunque l’Inter rimane ottimista. Attenzione però anche a quanto accade sul terreno di Firenze, dove oltre a Federico Chiesa le due dirigenze si danno battaglia anche per Gaetano Castrovilli.

La stagione in viola del centrocampista ex Bari ha convinto gli addetti ai lavori: può essere già ora un centrocampista in grado di fare il salto in un club di prima fascia, per questo Inter e Juventus si sono mosse. L’ostacolo, al momento, si chiama Fiorentina. Il progetto di Rocco Commisso è solido ed ambizioso, l’intenzione di trattenerlo un altro anno è stata annunciata. L’Inter però, scrive Calciomercato.com, forte anche degli ottimi rapporti con la società toscana continua a lavorare su questa pista tenendo d’occhio ogni possibile spiragli e portando avanti i contatti anche in vista del 2021. Su input di Conte sarà uno dei grandi obiettivi del prossimo anno. Ma la risposta bianconera non si fa attendere: anche da Torino arrivano segnali forti che fanno presagire un’altra sfida agguerrita.

