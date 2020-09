Sogno Kanté, Conte ha le idee chiare a centrocampo: ecco la strategia dell’Inter. I tempi…

Arturo Vidal sarà la nuova mezzala del 3-5-2 di Antonio Conte ma il tecnico nerazzurro non ha intenzione di abbandonare sul mercato il sogno N’Golo Kanté, centrocampista francese del Chelsea.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport l’idea di Conte è quella di inserirlo come perno centrale del centrocampo nerazzurro. Per completare il progetto serviranno i 50 milioni che la dirigenza dei Blues chiede per lui.

La strategia dell’Inter resta la stessa. Per affondare il colpo su Kanté il tesoretto andrà trovato con le cessioni: un big se arriverà l’offerta giusta, oppure un più complesso lavoro di creazione di un tesoretto con gli esuberi. Ma i tempi si preannunciano più lunghi.

