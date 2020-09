Kanté resta il sogno ma l’Inter deve vendere. Da Nainggolan e Perisic a Joao Mario: la lista dei cedibili. E i big…

Il direttore sportivo Piero Ausilio è stato chiaro e diretto con i tifosi nerazzurri: l’Inter è chiamata a vendere e a liberare spazio in rosa prima di comprare nuovi giocatori. Come riportato da La Gazzetta dello Sport il sogno di mercato di Conte rimane sempre N’Golo Kanté, considerato il top player su cui puntare in mediana.

Ogni discorso però è legato al tesoretto che Marotta e Ausilio riusciranno ad assicurarsi con le cessioni dei giocatori in esubero. Ma anche alcuni big come Brozovic, Skriniar ed Eriksen sono sacrificabili in caso di una proposta importante.

L’Inter cercherà di ottenere il massimo e non è disposto a svendere i suoi giocatori. Ecco perché per ora è stata respinta l’offerta del Cagliari per un nuovo prestito di Nainggolan: o si monetizza o il Ninja verrà reintegrato totalmente nel gruppo. Stesso discorso per Perisic con il Bayern che ha offerti 12 milioni di euro, l’Inter ne vuole almeno 15. Per Joao Mario e Dalbert invece al momento zero offerte se non per prestiti.

>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<