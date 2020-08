Inter, Tonali e non solo: a centrocampo Conte ne vuole un altro. Sogno Kanté, Vidal torna di moda

Al momento la priorità in casa Inter sul mercato è quella di rafforzare il centrocampo da mettere a disposizione di Conte in vista della nuova stagione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, oltre a Tonali ci sarà almeno un altro innesto in mediana.

Un’eventuale cessione di Brozovic permetterebbe all’Inter di raccogliere un tesoretto importante e tentare l’assalto a Kanté, pupillo di Conte che Lampard considera in uscita. Il centrocampista francese rimane un obiettivo costoso e agganciabile solo in caso di una cessione top.

L’alternativa rimane sempre Ndombelé del Tottenham, sul quale il presidente Levy sta facendo resistenze. Il giocatore è però in uscita, l’Inter rimane vigile ma al momento risulta difficile che possa essere imbastito uno scambio con Skriniar.

Senza dimenticare Vidal. Il cileno è stato messo ufficialmente sul mercato dal Barcellona, i contatti sono stati riallacciati tra le parti e può trasformarsi nella dimostrazione concreta di pace tra Conte e l’Inter.

