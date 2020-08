L’affare Kolarov spartiacque per arrivare a Dzeko: l’Inter e Conte tentano il doppio colpo

L’Inter ha messo nel mirino Aleksandar Kolarov, difensore serbo della Roma già cercato nelle passate finestre di mercato. E’ una richiesta esplicita di Conte che considera l’ex Manchester City un uomo di qualità e di fortissima personalità in grado di aumentare la mentalità vincente all’interno dello spogliatoio nerazzurro.

Ma non solo perché l’acquisto di Kolarov, come riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbe rappresentare un spartiacque per l’arrivo in nerazzurro di Edin Dzeko. I due infatti sono legati da una grande amicizia dai tempi del City e Edin è un pallino di Conte da sempre.

