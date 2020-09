CdS – Triplo colpo per Conte! E’ la settimana di Kolarov, Vidal e Darmian: pronto lo sbarco a Milano

L’Inter è ad un passo dal triplo colpo di mercato. Come riportato dal Corriere dello Sport nei prossimi giorni Kolarov, Vidal e Darmian sbarcheranno alla Pinetina e diventeranno a tutti gli effetti nuovi giocatori nerazzurri.

Il serbo è atteso martedì a Milano per le visite mediche mentre la giornata di domani potrebbe essere quella decisiva per Vidal che freme dalla voglia di tornare a lavorare con Conte. Si è in attesa del via libera definitivo da Barcellona. In arrivo anche Darmian per il quale sono stati rispettati gli accordi previsti da tempo con il Parma.

>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<