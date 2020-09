CdS – L’Inter ci ripensa: sì a Kumbulla, confermato Skriniar. A sorpresa lascia Godin?

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport l’Inter non ha mollato la presa sul mercato per Marash Kumbulla, difensore classe 2000 dell’Hellas Verona.

A differenza diTonali, la dirigenza nerazzurra non ha a che fare con una vera e propria rivale visto che la Lazio si è tirata indietro nelle scorse settimane. Marotta può agire con calma e cercare un tesoretto per finanziare il colpo.

La vera novità secondo il quotidiano romano è che non sarà Skriniar a lasciargli il posto ma Godin, nonostante il finale di stagione da protagonista. Ci sono diversi dubbi sul fatto che l’ex Atletico Madrid possa fare il titolare per un’intera stagione, meglio puntare su Skriniar che ha 25 anni e tutto il tempo per integrarsi nella difesa a 3.

L’addio di Godin permetterebbe all’Inter di risparmiare l’ingaggio netto da 5,5 milioni di euro e coprire il costo annuale di Kumbulla, anche con una valutazione superiore ai 30 milioni di euro. La formula potrebbe essere ancora quella del prestito con obbligo di riscatto, nell’affare potrebbero rientrare anche alcune contropartite tecniche (Salcedo e Dimarco).

