Inter, Juve e… Lazio: per Kumbulla è sfida scudetto! Ma Marotta è in pole

Juventus, Lazio e Inter: con la ripresa del campionato di calcio ripartirà anche la sfida scudetto tra Sarri, Inzaghi e Conte ma le tre squadre sono pronte a sfidarsi anche sul mercato.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il piatto forte conteso dalle prime tre della classe si chiama Marash Kumbulla, difensore classe 2000 messosi in mostra quest’anno con l’Hellas Verona.

18 partite da titolare, prestazioni importanti e gol pesanti. Un biglietto da visita niente male. L’Inter rimane la favorita numero uno ma bisogna fare i conti anche con l’interesse di alcune squadre straniere, soprattutto tedesche, come Dortmund e Lipsia.

Il Verona chiede 30-35 milioni, l’Inter si è mossa da tempo e può offrire una combinazione soldi più giocatori, magari con Eddie Salcedo e Federico Dimarco, entrambi in prestito ai gialloblu. La Juve continua a seguire Kumbulla ma ora non può spendere 30 milioni in difesa, la pista Lazio non va trascurata. Lotito può offrire una maglia da titolare e la garanzia di giocare in una difesa a tre, lo stesso sistema di gioco del Verona. La presenza di Igli Tare, albanese come Kumbulla, è un piacevole bonus.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!