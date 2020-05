Kurzawa, Meunier e Cavani: Inter, quante occasioni da Parigi! Marotta fiuta l’affare

L’asse Milano-Parigi in chiave mercato è bollentissimo. Inter e Psg non sono mai state così legate, in ballo non c’è solo il riscatto di Mauro Icardi ma ci sono altre trattative legate e tanti nomi sul piatto che potrebbero cambiare maglia in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Paris Saint Germain è uno di quei top-club europei con più giocatori in scadenza di contratto ed è inevitabile che Marotta, da sempre attento alle occasioni a zero, sia sulle tracce di diversi giocatori. A partire da Kurzawa che potrebbe rafforzare la corsia di sinistra, dove dovrebbe essere confermato il solo Young. Il francese ha anche sette anni in meno dell’inglese, portarlo a Milano a parametro zero sarebbe un colpo, tanto che la concorrenza non manca. Juventus, Barcellona ma anche tanti club inglesi lo hanno messo nel mirino.

Stesso discorso per Thomas Meunier per la corsia di destra. Manchester United e Chelsea hanno già comunicato ai suoi agenti un concreto interesse ma il connazionale Lukaku può risultare un fattore determinante nella trattativa.

Attenzione anche ad Edinson Cavani, che non ha intenzione di fare un’altra stagione alle sue spalle, con poco spazio. Anche l’uruguaiano è un profilo che all’Inter può interessare, sia come complemento alla LuLa che come soluzione alternativa in caso di partenza di Lautaro.

