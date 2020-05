Mundo Deportivo – Lautaro ha detto sì: Barcellona ottimista! Decisivo Messi, all’Inter Vidal ma non solo

In Spagna non si fa che parlare di altro da settimane. Il Barcellona continua a corteggiare Lautaro Martinez, numero 10 dell’Inter: secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo la dirigenza blaugrana è ottimista in vista di una possibile fumata bianca in quanto il giocatore avrebbe espresso la propria preferenza a giocare al fianco di Lionel Messi.

Il Barcellona sarebbe infatti molto soddisfatto dell’atteggiamento del Toro che al momento avrebbe stoppato la trattativa di rinnovo con l’Inter e anteposto l’interesse dei catalani prima di altri club blasonati come Real Madrid, Manchester City e Paris Saint-Germain. Lautaro vorrebbe trasferirsi al Barcellona e cogliere subito la possibilità di giocare al fianco di Messi, trovare la giusta quadratura del puzzle però non è semplice.

Al momento il club spagnolo vorrebbe non attivare la clausola rescissoria da 111 milioni di euro presente nel contratto, abbassando la cifra magari con l’inserimento di qualche contropartita tecnica. Su tutti Arturo Vidal che continua a piacere tanto ad Antonio Conte ma la sua valutazione non può essere molto alta vista l’età e la situazione contrattuale. Le alternative però rimangono tante.

