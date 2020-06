Affare Lautaro Martinez, Barcellona all’angolo: “L’Inter ha ricevuto un’informazione pesante”

Il Barcellona non molla Lautaro Martinez: stamani il Mundo Deportivo ha svelato i retroscena dell’ultima offerta blaugrana all’Inter. 70 milioni di euro più il cartellino di Junior Firpo valutato 41 milioni, basterà?

Intanto il quotidiano spagnolo rivela come il numero 10 nerazzurro non veda l’ora di approdare al Camp Nou e giocare al fianco di Messi. La telenovela però è destinata a non concludersi in tempi brevi.

Il problema in casa Barcellona non è il possibile inserimento nella trattativa del Real Madrid, quanto la posizione dell’Inter che non è disposta a fare sconti: Marotta sa che i blaugrana sarebbero disposti a tutto pur di acquistare Lautaro ed è pronto ad incassare fino all’ultimo centesimo.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!