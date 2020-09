L’Inter blinda Lautaro! Ingaggio raddoppiato e addio clausola: sarà l’uomo immagine di Suning. Agenti attesi a Milano

Dopo aver resistito a lungo al pressing del Barcellona ora l’Inter è pronta a blindare Lautaro Martinez con un importante rinnovo di contratto. Ma non solo perché, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Suning è decisa a fare di lui un uomo immagine.

Il Barcellona non sembra intenzionato a riprovarci e così dal 5 ottobre, data della chiusura della finestra di calciomercato, ogni momento sarà buono per mettere nero su bianco.

Gli agenti di Lautaro sono attesi a Milano nelle prossime ore per riallacciare i contatti con la dirigenza dell’Inter. Marotta non ha fretta, i discorsi sono rinviati a fine mercato ma è chiaro che l’ingaggio attuale del Toro, da circa 3 milioni di euro bonus compresi, verrà raddoppiato.

Sul piatto un contratto da 6 milioni più bonus a salire, per cinque stagioni, dunque fino al 2025. Con due postille: i diritti di immagine, che sarebbero concessi al calciatore in percentuale maggiore rispetto ad oggi, e la clausola rescissoria che Marotta vuole eliminare. Possibile che quella attuale, da 111 milioni di euro, verrà alzata se non si riuscirà ad eliminarla.

Impossibile arrivare alle cifre promesse dal Barcellona ma sul tavolo l’Inter può mettere l’idea di costruire intorno al Toro il futuro, anche a livello di immagine. Non sarà una trattativa lampo, in ogni caso in casa nerazzurra c’è un moderato ottimismo sull’esito finale della trattativa.

