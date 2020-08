CdS – Conte ora si aspetta rinforzi: 4 priorità sul mercato, no a Kanté. Tutti i nomi per reparto

Un terzino sinistro, un centrocampista, una quarta punta e un difensore. Sono queste le richieste di Antonio Conte avanzate alla dirigenza in vista della prossima finestra di mercato.

Come riportato dal Corriere dello Sport, per la fascia mancina resta in pole Emerson Palmieri: la dirigenza nerazzurra è al lavoro per ottenere un prestito con diritto di riscatto. I rapporti con il Chelsea sono buoni ma i Blues al momento continuano a valutarlo 30 milioni di euro.

La pista che porta a Kanté invece si è raffreddata visti gli alti costi previsti, discorso opposto per Ndombelé che rimane nel mirino. Con il Tottenham è sempre viva l’ipotesi di scambio con Skriniar.

Confermato il ritorno di fiamma per Vidal, scaricato da Koeman: la trattativa potrebbe accendersi in tempi bravi dopo la decisione del Barcellona. Pochi dettagli da limare con il Brescia per Sandro Tonali (prestito con obbligo di riscatto e operazione totale da 35 milioni di euro), per la quarta punta il sogno resta Dzeko ma attenzione a Pinamonti.

>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<