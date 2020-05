CdS – Colpo in attacco: Mertens ad un passo dall’Inter! Documenti già scambiati

In attesa di capire quale sarà l’epilogo della telenovela Lautaro Martinez-Barcellona, è chiaro che l’Inter lavora sottotraccia per potenziare l’attacco da mettere a disposizione di Conte in vista della prossima stagione. Al momento l’unico certo di rimanere a Milano è Lukaku, il futuro di Lautaro resta un rebus, Sanchez non verrà riscattato ed Esposito è possibile che venga mandato in prestito.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza nerazzurra avrebbe messo a segno il primo colpo. Dries Mertens sarebbe infatti ad un passo dall’Inter. Negli ultimi giorni ci sarebbe stato uno scambio di documenti con l’entourage del giocatore, gli ultimi nodi da sciogliere sarebbero quelli relativi al premio della firma visto che il belga arriverebbe a Milano in scadenza di contratto. Mertens guadagnerà 5 milioni di euro anche se Napoli e Chelsea non sono ancora completamente tagliati fuori ma poco ci manca.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!