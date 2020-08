Chiambretti sicuro: “Messi? L’Inter proverà la pazzia! I soldi ci sono. Su Conte…”

Piero Chiambretti, prossimo conduttore di Tiki Taka e noto tifoso del Torino, è intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva per fare il punto sui principali temi che tengono banco in Serie A.

Su Conte: “Probabilmente gli avevano promesso qualcosa che non è stato mantenuto, però si è preso una rivincita arrivando in finale di Europa League. Penso che dietro il suo sì ci sia la garanzia di migliorare la squadra, magari in arrivo dalla Spagna”

Il sogno Messi: “I soldi l’Inter ce li ha e credo che farà la pazzia di tentare il colpo, poi come andrà non lo so, anche perché ci sono anche altre grandi squadre interessate”.

