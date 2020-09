Nainggolan, il Cagliari ci prova: nuova offerta di prestito. Ma l’Inter vuole monetizzare

Radja Nainggolan è tornato ad essere a tutti gli effetti un giocatore dell’Inter. Il Ninja è infatti oggi atteso alla Pinetina insieme ad Hakimi ed altri giocatori per sottoporsi al tampone di rito ma il centrocampista belga continua ad essere protagonista sul mercato.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport il Cagliari infatti è al lavoro per riportarlo in Sardegna. Anche lo stesso giocatore spinge per tornare, così il presidente Giulini ha iniziato ieri la trattativa con l’Inter.

Il Cagliari chiede il rinnovo del prestito che l’Inter ha già concesso la scorsa estate accollandosi pure le due prime mensilità. Nainggolan guadagna quattro milioni e mezzo e ha ancora due anni di contratto.

L’Inter però in questo momento vuole monetizzare e questo è l’ultimo anno per farlo con Nainggolan che a maggio prossimo compirà 33 anni e quindi poi andrà verso i 34. Insomma, se lo si vende, si vende adesso. Difficile che il Cagliari possa avere un altro prestito.

