TMW – Nainggolan pensa solo all’Inter: Fiorentina e Atalanta lontane. Il Ninja vuole convincere Conte

Radja Nainggolan ha voglia di Inter. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, al momento il centrocampista belga in prestito al Cagliari non starebbe prendendo in considerazione le offerte sul tavolo perché desideroso di tornare a Milano e dimostrare a tutti, Conte in primis, il proprio valore.

La stagione del Ninja è stata molto positiva, al Cagliari è tornato ad essere un leader dentro e fuori dal campo ma una sua conferma in Sardegna è impensabile visti gli alti costi dell’operazione. L’Inter valuta infatti Nainggolan 20 milioni di euro, il giocatore percepisce uno stipendio di 4 milioni.

Si è parlato anche di Atalanta e Fiorentina, ma Nainggolan ha il solo obiettivo di accrescere la prestazione stagionale in rossoblù in vista della ripresa della Serie A e in seguito, una volta tagliato il traguardo ad agosto, fare ritorno a Milano per convincere tutti.

