Perisic, zero chance con Conte. Gentlemen agreement tra Inter e Bayern: sale l’ottimismo

A differenza di Mauro Icardi e il Paris Saint Germain, l’Inter non ha ancora trovato un accordo definitivo con il Bayern Monaco per il riscatto di Ivan Perisic.

A dir la verità è scaduto il termine previsto e fissato in estate tra il club bavarese e quello nerazzurro ma le due dirigenze si sono accordate e hanno rinviato ogni discorso al termine della Bundesliga. Si preannunciano così settimane importanti, come riportato da calciomercato.com c’è stata una stretta di mano virtuale tra dirigenti per consentire al Bayern di riscattare Perisic più avanti.

L’Inter spera ancora nella cessione definitiva di Perisic e filtra ottimismo perché il Bayern Monaco, in piena corsa su ogni fronte, possa davvero riscattarlo più avanti, magari con un leggero sconto sulla cifra finale.

Perisic non rientra nel progetto tecnico di Conte e anche lo stesso giocatore gradirebbe la conferma del Bayern Monaco: tutti i segnali fanno pensare al lieto fine, con un gentlemen agreement tra i due club.

