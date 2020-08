Riscatto Perisic, tra Bayern e Inter ballano 3 milioni di euro: Marotta a caccia di una super plusvalenza

La dirigenza dell’Inter è chiamata nei prossimi giorni a stabilire anche il futuro di Ivan Perisic. L’esterno croato, fresco vincitore della Champions League con il Bayern Monaco, nel post partita della finale con il Psg non si è voluto sbilanciare sul suo futuro.

Dopo aver definito una volta per tutte la questione allenatore, l’Inter parlerà con il presidente Rummenigge dopo la proroga del prestito concordata a maggio. I termini del riscatto sono caduti, i rapporti distesi però tra le due proprietà permettono di sedersi nuovamente al tavolo in vista della prossima nuova finestra di mercato.

Il Bayern Monaco, come riportato da Tuttosport, non intende al momento andare oltre la cifra di 12 milioni di euro per assicurarselo definitivamente mentre l’Inter lo valuta 15 (a bilancio il valore di Perisic al 30 giugno era di 6,5 milioni). Il club bavarese al momento non intende alzare l’offerta, forte anche della volontà dello stesso giocatore che intende restare al Bayern.

