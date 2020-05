Mundo Deportivo – Lautaro-Barcellona, l’Inter pensa al suggestivo ritorno di Rafinha: fissato il prezzo

L’Inter sta valutando il clamoroso ritorno di Rafinha. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, il centrocampista brasiliano di proprietà del Barcellona potrebbe rientrare nell’affare Lautaro Martinez.

In prestito al Celta Vigo, Rafinha a fine anno farà ritorno a Barcellona: l’ex giocatore dell’Inter è legato ai catalani da un contratto valido fino al 2021, c’è una clausola di uscita che fissa il prezzo a 16 milioni di euro.

Il ricordo lasciato da Rafinha a Milano è ancora forte e vivo. Le prestazioni fornite in maglia Celta non sono passate inosservate in casa Inter, per questo potrebbe essere una delle tante contropartite tecniche monitorate da Marotta nella trattativa con il Barcellona per Lautaro.

