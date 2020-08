Inter al bivio: ritorno a casa o nuovo prestito, cosa fare con Salcedo? E il prezzo…

Eddie Salcedo, attaccante classe 2001 di proprietà dell’Inter, è uno dei prospetti più interessanti del panorama italiano. La dirigenza nerazzurra è chiamata a prendere una decisione sul mercato e sul suo futuro.

Il Verona, squadra in cui ha militato in prestito nell’ultimo campionato, lo terrebbe volentieri anche perché per Juric, al netto dell’infortunio rimediato in stagione, è un titolare a tutti gli effetti. L’Inter potrebbe riportarlo a casa o fargli proseguire il percorso di crescita.

La sua valutazione è di 15 milioni di euro, non mancano altri pretendenti in Serie A per il baby attaccante cresciuto nel Genoa che ha già dimostrato di valere.

