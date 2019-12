Calciomercato Inter, si complica la pista Vidal? Ecco l’alternativa

Terminato il 2019 con una netta vittoria sul Genoa per 4-0, adesso è tempo di pensare alla finestra invernale di calciomercato, che consegnerà al tecnico dell’Inter Antonio Conte i rinforzi per proseguire al meglio la stagione in corso. Occhi puntati soprattutto sul centrocampo, dove con ogni probabilità arriverà un rinforzo. Il primo della lista è sempre Arturo Vidal, pupillo del tecnico pugliese che lo ha già allenato nei 3 anni alla Juventus, ma il Barcellona non sembra tanto propenso a cedere il calciatore in prestito, e quindi attualmente l’affare è tutto in salita. Come riportato dal noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale, nel caso non dovesse arrivare la fumata bianca per il cileno, la prima alternativa porta il nome di Julian Weigl, centrocampista del Borussia Dortmund e della nazionale tedesca. Mediano che ha nell’intercettazione il suo punto forte, potrebbe essere la naturale alternativa a Brozovic.

