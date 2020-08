TS – Skriniar e Brozovic sul mercato, via libera di Conte: Marotta al lavoro

Skriniar e Brozovic sono sacrificabili per Conte. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il tecnico nerazzurro non si opporrebbe ad una loro partenza in vista della nuova finestra di mercato.

Il difensore slovacco ha perso il posto da titolare nelle ultime partite a discapito di Godin, da settimane parla con il Tottenham: sul piatto c’è sempre l’ipotesi di uno scambio con il centrocampista francese Ndombele.

Gli alti e bassi invece di Epic Brozo impongono alcune riflessioni in casa nerazzurra: il centrocampista croato potrebbe partire davanti ad un’offerta importante.

