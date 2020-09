AS – Un super centrocampo per Conte. Kanté prima scelta, Thomas l’alternativa: c’è la clausola!

N’Golo Kanté è il vero sogno di mercato in casa Inter. Per Antonio Conte il centrocampista francese del Chelsea è il profilo giusto per rafforzare la mediana nerazzurra, la trattativa resta difficile e per questo Marotta valuta anche piste alternative.

E’ Thomas Partey, centrocampista ghanese dell’Atletico Madrid, l’alternativa numero uno a Kanté per l’Inter secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo As. C’è una clausola rescissoria nel contratto pari a 50 milioni di euro ma l’Inter deve vedersela con la concorrenza di Psg, Arsenal e Manchester United che rimangono interessate al centrocampista di Simeone.

L’obiettivo di Conte, a prescindere da Kanté o Thomas, resta quello di creare un super centrocampo con Barella e uno tra Vidal ed Eriksen in grado di far fare il salto di qualità alla squadra nerazzurra in vista della prossima stagione.

