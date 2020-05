L’Inter ha il sì di Tonali! Operazione in stile Barella con il Brescia: la strategia di Marotta

Giovane, talentuoso e italiano: Sandro Tonali ha tutto quello che piace a Conte e Marotta. Il centrocampista classe 2000 del Brescia è uno degli obiettivi più concreti del mercato nerazzurro in vista della prossima stagione. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’idea dell’Inter è quella di intavolare un’operazione con Cellino in stile Barella: prestito con obbligo di riscatto e l’inserimento di alcuni bonus legati alle presenze.

Un pagamento diluito negli anni in modo tale da evitare subito un esborso di 50 milioni di euro cash. L’Inter ha il forte gradimento del giocatore, Cellino lascerà decidere lui sul futuro in caso di parità di offerte tra nerazzurri e la Juventus. In corsa ci sarebbe anche la Roma ma dalla capitale è più difficile sostenere certi costi, soprattutto dopo la crisi economica che si prospetta a causa dell’emergenza coronavirus.

