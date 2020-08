Continua il duello a distanza sul mercato tra Inter e Juventus per Sandro Tonali, centrocampista classe 2000 del Brescia. La dirigenza nerazzurra resta in vantaggio anche se non è stato ancora trovato l’accordo definitivo con Cellino che tiene aperta la porta ai bianconeri.

