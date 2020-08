Tentativo last minute del Manchester United per Tonali. Inter pronta a chiudere: i dettagli dell’affare

L’Inter continua ad avere in pugno Sandro Tonali. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport esiste un accordo totale con il giocatore mentre deve essere ancora perfezionato quello con il Brescia.

La trattativa è impostata sulla formula del prestito con obbligo di riscatto per una cifra complessiva di 35 milioni di euro, con l’aggiunta di alcuni bonus che potrebbero far superare quota 40. La concorrenza del Milan sembra non spaventare i nerazzurri mentre di recente c’è stata una telefonata del Manchester United.

