Tonali-Inter, Cellino non fa sconti ma Marotta ha le idee chiare: assalto rimandato in estate

L’Inter ha in pugno Sandro Tonali. Il centrocampista classe 2000 del Brescia ha detto sì all’offerta nerazzurra con Marotta che ora è chiamato a trovare un accordo con il presidente Cellino per assicurarsi il talento azzurro e battere così la concorrenza della Juventus.

Come riportato dal Corriere della Sera, il Brescia al momento sembra essere deciso a non abbassare il costo del cartellino. La valutazione di Cellino si attesta sui 50 milioni di euro, Marotta ha il sì del giocatore e forte dell’intesa con Tonali per il momento non affonda il colpo.

La strategia della dirigenza nerazzurra sembra essere chiara: aspettare la fine della stagione, quando magari il prezzo si sarà abbassato o il presidente del Brescia accetterà una formula che ora non gradisce, cioè il prestito biennale oneroso con obbligo di riscatto.

